ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОБОТУ ВИДАВНИЦТВА

Доброго ранку, ми з України! Маємо надію, що ви та ваші рідні в безпеці Ми також поволі починаємо повертатися до роботи наскільки це можливо.

Для передплатників:

На жаль, поки продовжувати друк видань неможливо, адже від війни постраждала наша друкарня, а матеріали закупити поки неможливо із-за логістичних труднощів Проте ми не здаємося і вам не радимо!Як тільки ми вирішимо основні проблеми постачання та друку, усі видання будуть відправлені до своїх передплатників. Щиро віримо, що війна найближчим часом закінчиться й ми повернемося до нашого звичного життя.Якщо Ви маєте запитання щодо передплачених видань, телефонуйте за номером +380 (50) 811 01 53 (Юлія).

Для авторів:

Ми далі приймаємо ваші матеріали, але просимо не розраховувати на швидке опублікування. Видавництво працює в скороченому варіанті, тому швидкість відповіді та обробки матеріалів дещо знизитися.

Для покупців:

Уже незабаром відновить роботу інтернет-магазин. Відправлення будуть здійснюватися раз на тиждень. Також можна замовити в особистих повідомленнях сторінки видавництва.Просимо вибачення за незручності! Віримо, що нам усім вистачить сил та терпіння дійти до перемоги

З надією в серці, ваш «Шкільний світ»! Слава Україні та її героям і геройкам!